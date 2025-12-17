240 тысяч жителей Петербурга ограничены в выезде из-за долгов

Ограничения на выезд за границу действуют в отношении 240 тысяч жителей Петербурга из-за неоплаченных долгов, сообщила заместитель руководителя ГУФССП России по Санкт-Петербургу Кристина Кашина, сообщает газета «Петербургский дневник» .

По данным на 1 декабря, судебные приставы вынесли 240 тысяч постановлений о временном ограничении права выезда за пределы России для жителей Петербурга. Основные причины — долги по алиментам, кредитам, коммунальным и налоговым платежам.

Заместитель руководителя ГУФССП России по Санкт-Петербургу Кристина Кашина сообщила, что с начала года с должников взыскано более 4,6 миллиарда рублей. Более 8 тысяч постановлений касаются алиментных обязательств, благодаря чему детям перечислено свыше 49 миллионов рублей. Полностью погасили задолженность 384 должника по алиментам.

Чаще всего ограничения накладываются за неуплату алиментов, кредитов, коммунальных и налоговых платежей. Например, 26-летний житель Кронштадта, задолжавший страховой компании 400 тысяч рублей после ДТП, оплатил долг и исполнительский сбор только после угрозы запрета на выезд.

В ведомстве пояснили, что ограничение выезда устанавливается при долге от 30 тысяч рублей, а по алиментам и моральному вреду — от 10 тысяч рублей. Постановление действует до полного погашения задолженности и не продлевается автоматически, как ранее.

