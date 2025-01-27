24 юных жителя Одинцова получили первые паспорта в торжественной обстановке

Для 24 школьников Одинцовского округа новый год начался с нового этапа в жизни: 14-летние юноши и девушки получили свой главный документ. Паспорта гражданина Российской Федерации молодым людям вручила председатель совета депутатов муниципалитета Татьяна Одинцова, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Хочется всем пожелать, чтобы вы чувствовали особую гордость за нашу страну, за наших жителей, за себя, имели уже серьезную ответственность и помнили, что вы свой первый документ получили в юбилейный год 80-летия победы над фашистской Германией в Великой Отечественной войне. Этот год объявлен Годом защитника Отечества. Желаю и вам, и вашим семьям мирного неба над головой», — поздравила ребят Татьяна Одинцова.

Изучать историю своей страны ребята теперь будут с помощью подарочного издания книги Николая Карамзина «История Государства Российского», которую школьникам, по традиции, вручили вместе с паспортом. Кроме того, теперь старшеклассники смогут посещать музеи, выставки и другие культурные мероприятия благодаря «Пушкинской карте» — оформить ее им поможет новый документ.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.