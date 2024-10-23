235-й гарнизонный суд: арест экс-замминистра обороны Попова продлен на 2 месяца

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235-й гарнизонный суд продлил на два месяца срок нахождения под стражей экс-замминистру обороны России Павлу Попову в связи с делом о мошенничестве. Об этом газете «Известия» рассказали в органе государственной власти.

Попов пробудет под арестом до 22 декабря. Уголовное дело против военного открыли 29 августа.

Экс-замминистра обороны подозревают в мошенничестве — части 4 статьи 159 УК РФ, которое связано с функционированием парка «Патриот». Он мог привлекать руководство коммерческих организаций, сотрудничавших с парком, к проведению работ без оплаты.

Ранее сообщалось, что на счетах Попова арестовали около 30 млн рублей. Расследование по уголовному делу продолжается.