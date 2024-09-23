23 сентября: какой сегодня праздник, что было в этот день

В России 23 сентября отмечают Международный день жестовых языков, День рождения жевательной резинки, День рождения кинорежиссера Надежды Кошеверовой и день провозглашения Королевства Саудовская Аравия.

День провозглашения Королевства Саудовская Аравия

Именно 23 сентября 1932 года был издан декрет «Об объединении частей арабского королевства». Это произошло после долгой кровопролитной войны между разными княжествами Аравийского полуострова. По ее итогам несколько аравийских земель были объединены в одно государство.

Одним из самых эффективных воителей того времени был властитель Неджда — Абдель Азиз ас-Сауд. Он отвоевал практически весь Аравийский полуостров.

Затем в 1932 году Неджд, Хиджаз и ряд других аравийских регионов стали одним государством. Оно стало называться Королевство Саудовская Аравия. Абдель Азиз, соответственно, получил титул короля.

День рождения жевательной резинки

В 1848 году 23 сентября гражданин США Джон Куртис изобрел жевательную резинку в своем доме. В ее основе была несъедобная эластичная основа, а также химические добавки.

В первое время Куртис добавлял в свой продукт специальные ароматизаторы из парафинов. Однако в жвачке были примеси, и она была невкусной. Поэтому и не продавалась.

Но в 1869 году изобретатель Томас Адамс придумал жвачку из каучука. Тогда мужчина понял, что нужно расширять производство. В 1871 году он создал машину для создания жвачки в промышленных масштабах. Также в состав продукта начали добавляться различные химические вещества, которые улучшали вкус. Так продукт и начал обретать популярность.

Международный день жестовых языков

Эту дату отмечают каждое 23 сентября, чтобы привлечь внимание к проблеме глухих и слабослышащих людей в разных государствах мира. Памятную дату учредила Генассамблея ООН в конце 2017 года.

Во всем мире проживают около 70 млн глухих людей. Они взаимодействуют с остальными только на языке жестов. Он наделен государственным статусом в России. В этот день проводятся различные мероприятия для привлечения внимания к тому, что язык жестов нужно учить и людям без инвалидности.

День рождения кинорежиссера Надежды Кошеверовой

23 сентября 1902 года в Санкт-Петербурге появилась на свет будущая известная режиссер Надежда Кошеверова. Уже в 21 год она прошла обучение в школе для актеров «Вольная комедия». На протяжении дальнейших пяти лет участвовала в постановках и спектаклях. Затем училась в Фабрике эксцентрического актера.

Кошеверова начала работать в «Ленфильме» в 1929 году. Тогда она получила должность помощника режиссера. Свою первую картину Кошеверова выпустила на большие экраны в 1939 году.

На счету у Кошеверовой было много ярких работ. Особенно зрителям запомнилась картина «Золушка», снятая в 1947 году.

За режиссерскую карьеру Кошеверова сняла около 20 картин. Она умерла 22 февраля 1989 года в столице России, Москве.

Именины

В эту дату именины празднуют Петр, Василий, Евгений, Константин, Иван, Андрей, Татьяна, Семен и Климент.