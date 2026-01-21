2,3 млн запросов поступило в госфонд «Защитники Отечества» за 2,5 года

Государственный фонд «Защитники Отечества» за 2,5 года создал комплексную систему поддержки ветеранов СВО и их семей. За это время в него поступило 2,3 млн запросов об оказании помощи, сообщается в Telegram-канале фонда.

96% запросов были решены положительно. Также более 25 тыс. человек прошли диспансеризацию, свыше 64 тыс. человек были направлены на медицинскую реабилитацию, адаптировано более 2,5 тыс. квартир и жилых домов, выдано свыше 450 автомобилей с ручным управлением.

Кроме того, за 2,5 года по вопросам трудоустройства в фонд обратились 16 тыс. человек. Свыше 66% из них получили работу.

В сфере физкультуры и спорта тоже есть достижения. В 50 регионах страны были созданы команды по волейболу сидя, в 40 субъектах — команды по следж-хоккею. 1,3 тыс. ветеранов спецоперации поучаствовали в «Кубках защитников Отечества», более 2 тыс. ветеранов СВО занимаются адаптивными видами спорта.

