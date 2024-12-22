22 декабря: какой сегодня праздник, что было в этот день

Сегодня с профессиональным праздником поздравляют энергетиков, сотрудников Фонда пенсионного и социального страхования РФ и Гидрометеорологической службы ВС РФ. Еще можно устроить музыкальный вечер в честь Международного дня бардовской песни или купить конфету в честь Дня российской карамели.

День энергетика

Праздник утвердили в память о дне принятия Государственного плана электрификации России. В Советском Союзе День энергетика стали отмечать в третье воскресенье декабря. Сейчас энергетики празднуют свой день 22 декабря, но в ряде стран постсоветского пространства и в некоторых организациях дату празднования оставили на третье воскресенье месяца.

Многие в России интересуются экологически чистыми источникам энергии (воздух, солнечная энергия), поэтому потенциал энергетической отрасли постепенно будет становиться больше.

В свой праздник лучшие представители энергетической отрасли получают почетные грамоты и ценные подарки.

Международный день бардовской песни

День авторской, или бардовской, песни — праздник неофициальный. Однако поклонники данного жанра отмечают его уже 20 лет.

Первый раз день авторской песни отпраздновали в 2000 году. Инициатором стал автор Константин Шлямов. Однако сама идея такого дня появилась еще в 1985 году. Воплотить ее в жизнь удалось, когда читинские авторы и исполнители собрались на концерт бардовской песни. На тот момент День бардовской песни был региональным.

В этот день есть традиция. Каждый год в 16:00 по московскому времени все, кто хочет стать сопричастным к празднику, поют песню Булата Окуджавы «Молитва».

Участниками празднования становятся авторы-исполнители, музыкальные коллективы, клубы и сообщества поклонников авторской песни из российских регионов и из-за рубежа.

День Гидрометеорологической службы Вооруженных сил России

Этот праздник появился в 1995 году после приказа министерства обороны РФ. 22 декабря выбрали неслучайно, ведь Первая мировая война показала, что важно следить за погодными условиями на линии фронта для того, чтобы планировать боевые операции. Особенно актуальной метеорологическая сводка оказалась для авиации.

Наблюдение за погодой проводили и до начала Первой мировой войны, однако новые условия боевых действий и новые средства ведения войны подтолкнули высшее командование русской армии к созданию отдельной собственной службы. Решение было принято 22 декабря 1915 года и оформлено в виде Положения о Главном военно-метеорологическом Управлении, учрежденном указом императора Николая II.

Военная метеорология расцветает и сегодня. Специалистов отрасли готовят Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина, расположенная в Воронеже, а также Военно-космическая академия имени А. Ф. Можайского в Санкт-Петербурге.

День российской карамели

Он посвящен одному из самых любимых лакомств, которое люди знают с детства — карамели. Его история уходит корнями в глубину веков, а традиции продолжают жить и радовать и сегодня.

Это отличный повод провести время с семьей и близкими. Совместное создание леденцов или посещение мастер-классов дарит яркие эмоции и запоминающиеся моменты. Праздник помогает объединить поколения за увлекательным занятием, которое нравится и детям, и взрослым. Он напоминает о радости простых вещей и о том, как важно иногда останавливаться, чтобы просто насладиться сладким моментом вместе с любимыми людьми.

День образования Пенсионного фонда России

Пенсионный фонд РФ — крупнейшая федеральная система страны, оказывающая услуги в сфере социального обеспечения граждан. 22 декабря, в 1990 году для государственного управления финансами пенсионной системы страны постановлением Верховного совета РСФСР и был учрежден данный фонд.

Летом 2022 года Госдумой было принято решение о слиянии к 1 января 2023 года Фонда социального страхования и Пенсионного фонда России с созданием единого «Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации» («Социального фонда России»).

Как бы то ни было, работа ведется, и люди, которые ее выполняют, отмечают свой профессиональный праздник. В этот день все сотрудники Фонда пенсионного и социального страхования РФ получают поздравления от руководства, коллег и друзей.

Именины

22 декабря именины празднуют Александр, Анна, Василий, Владимир и Степан.