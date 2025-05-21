21 мая отпразднуют День Тихоокеанского флота ВМФ России

21 мая 2025 года отмечают День Тихоокеанского флота ВМФ России. Профессиональный праздник появился в 1996 году по приказу Главнокомандующего Военно-морского флота России.

Дата выбрана не просто так. 21 мая 1731 года в стране создали Охотскую военную флотилию и Охотский военный порт. Они нужны были для защиты земли, торговых путей, а также другого имущества. Объекты стали первой военно-морской единицей России в Тихом океане.

Когда у власти была Анна Иоанновна, с дальневосточных границ страны в столицу начали передавать сообщения о нередких атаках японцев и маньчжуров. Именно поэтому решили учредить Охотский военный порт и Охотскую военную флотилию.

В 1854 году моряки-тихоокеанцы защищали Петропавловск. Особую отвагу проявили во время русско-японской войны в Японском море, во время революции в 1905-1907 годах, а также в годы Гражданской войны. Также эффективно действовали в Великую Отечественную войну и советско-японские войны.

Тихоокеанский флот РФ оснащен подводными крейсерами, атомными, дизельными подводными лодками, надводными кораблями, морской авиацией, частями береговых и сухопутных войск.