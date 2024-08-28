21 детский сад в Подмосковье откроются к новому учебному году после капремонта

Близится новый учебный год — праздник, которого ждут не только студенты и школьники, но и дошколята. Настоящим сюрпризом для ребят станут обновленные после капремонта учреждения. По словам председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, в этом году в программу вошли 26 детских садов, при этом 21 учреждение в свои новые и современные интерьеры пригласит детей уже в ближайшие дни. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«На программу капремонта мы предусмотрели 4,4 млрд рублей, из которых 3,4 млрд рублей — из средств бюджета Московской области. Важно обновлять и переоснащать современной мебелью и оборудованием наши детские сады, благоустраивать прилегающую территорию к ним, чтобы садики выглядели согласно времени — современно и красиво», — отметил спикер регионального парламента.

Один из садиков — дошкольное отделение школы № 1 в Реутове — уже частично заработал, но полноценно начнет функционировать со 2 сентября. В ходе своего рабочего визита в округ Игорь Брынцалов посетил учреждение, чтобы посмотреть, как оно стало выглядеть после капремонта.

«Были здесь в июне, когда ремонт шел полным ходом. Благодарен строителям, что они, помимо самого здания, еще и включились в работу и облагородили детские площадки. Вся территория теперь выглядит ухоженной, преобразившейся и радует, особенно детей, которые счастливы, довольны сегодня, в первый день на занятиях в детском саду», — подчеркнул парламентарий.

Во время обхода по зданию и территории были подведены итоги работ. На приведение сада в порядок строителям понадобилось чуть больше полугода: они заменили фасады, крышу, установили новые перила, входные двери, стеклопакеты и сантехнику, обновили полы, потолки и стены. Кроме этого, полностью заменили проводку и коммуникации, а также благоустроили прилегающую территорию.

«Действительно сделан, по сути дела, новый объект со всеми решениями, которые уже реализуются и в новых строящихся дошкольных учреждениях. Стоимость работ составила более 227 млн рублей, из которых 184 млн рублей — из бюджета Московской области. На оснащение садика выделено порядка 16,5 млн рублей, из которых более 13 млн рублей — из регионального бюджета», — сказал Игорь Брынцалов.

Вместе с председателем Мособлдумы обновленное учреждение осмотрели и родители воспитанников детского сада — группа активистов, которая с первого дня следила за выполнением ремонта.

«Мне очень понравился наш новый детский садик — такой просторный, красочный, такие яркие цвета добавили, чего не было раньше. Стало очень красиво и уютно. На улице — заборчики поставили, площадки обновили. Мы безумно рады. Спасибо большое», — обратилась к Игорю Брынцалову и Филиппу Науменко Ирина Степанова.

Не могут нарадоваться и педагоги учреждения — новая мебель и оборудование открывают перед педсоставом еще больше возможностей.

«Занятия будут проходить более познавательно и интересно, так как много нового оборудования появилось. На площадках поставили новые малые формы для детей. Это прекрасная возможность для ребят развиваться и обучаться. Все новое, светлое, уютное», — поделилась эмоциями старший воспитатель Алевтина Радченкова.

Игорь Брынцалов в завершении встречи выразил уверенность, что уже через 5 дней здесь будет настоящий праздник с радостным настроением как у детей, так и их родителей и, конечно, педагогов.

«Огромная благодарность строителям, что они все, что обещали, сделали в полном объёме, качественно и в срок», — заключил парламентарий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе до 15 августа проверят каждое учебное заведение, чтобы выяснить, все ли готово к новому учебному году. К 1 сентября в Подмосковье за парты сядут 1,084 млн ребят.

«К учебному году мы откроем 39 новых школ и 26 детских садов, а после капремонта заработают еще 40 школ», — написал Воробьев в Telegram-канале.