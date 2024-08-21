21 августа: какой сегодня праздник, что было в этот день

В эту дату отмечают День офицера России, Международный день памяти и поминовения жертв терроризма, День без косметики и макияжа и Национальный день сладкого чая.

День офицера России

Он отмечается ежегодно по инициативе организации «Офицеры России». Этот праздник объединил служащих различных структур и ведомств страны с офицерами ветеранами. Канун Дня государственного флага РФ был выбран в качестве ориентира, ведь он является объектом равнения для каждого офицера.

Свой праздник они отмечают с коллегами и друзьями. Многие остаются в кругу семьи, которая для офицера является надежным тылом. В этот день с поздравлениями выступает председатель Президиума организации «Офицеры России».

Международный день памяти и поминовения жертв терроризма

Эта дата учреждена Генассамблеей ООН в декабре 2017 года. Цель этого дня — встать на защиту и воздать должное жертвам терроризма по всему миру.

В ООН в эту дату проводят выставки о жертвах терроризма, показывают документальные фильмы. По всему миру проходят специальные памятные мероприятия. Также свои выступления готовят Генеральный секретарь ООН и другие важные персоны.

День без косметики и макияжа

Интересная дата отмечается ежегодно и призвана показать естественную красоту женщины без косметики. Праздник возник с целью борьбы с медийным навязыванием стандартов красоты и давлением на представительниц прекрасного пола.

В эту дату женщины по всему миру отказываются от косметики и часто публикуют естественные фото в социальных сетях. Это отличный повод дать коже отдохнуть от макияжа и сосредоточиться на собственной внутренней гармонии.

Национальный день сладкого чая

Корни этого праздника уходят в США. Там под сладким чаем понимают холодный напиток с сиропом или сахаром. При этом подсластитель добавляют на том этапе, пока чай горячий. Часто в чашку кладут лимон или щепотку соды.

Многие воспринимают этот праздник как день чаепития, когда семья может собраться за столом и почтить напиток, имеющий многовековую историю и остающийся популярным и сегодня. Кстати, по статистике, каждую секунду на Земле выпивают чуть более 2 миллионов чашек чая.

Именины

Сегодня именины отмечают Федор, Мирон, Леонид, Емельян, Моисей, Герман, Григорий, Иосиф и Николай.