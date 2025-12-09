2025 год может войти в тройку самых жарких за всю историю наблюдений

сегодня в 12:42

Copernicus: 2025 год войдет в тройку самых жарких за всю историю наблюдений

По данным европейской службы дистанционного зондирования и картографии Земли Copernicus, 2025 год имеет все шансы повторить температурный рекорд 2023 года, заняв вторую или третью строчку в списке самых жарких лет за всю историю метеонаблюдений, сообщает «Царьград» .

В докладе службы отмечается, что прошедший ноябрь занял третье место среди самых теплых ноябрей за всю историю наблюдений, уступив лишь 2023 и 2024 годам.

Средняя температура земной поверхности в ноябре достигла 14,02 градуса Цельсия, что на 0,65 градуса выше средних значений, зафиксированных в период с 1991 по 2020 год.

Эксперты подчеркнули, что антропогенное изменение климата является катализатором участившихся и усиливающихся экстремальных погодных явлений.

Примером тому служат мощные тропические циклоны, обрушившиеся в прошлом месяце на Юго-Восточную Азию и спровоцировавшие масштабные наводнения и человеческие жертвы.

