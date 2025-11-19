20 ноября в России отмечают Всемирный день ребенка

20 ноября в РФ отмечают Всемирный день ребенка. В 1954 Генассамблея ООН советовала всем государствам мира праздновать эту дату.

Всемирный день ребенка — символ мирового братства, а также взаимопонимания детей. Дата посвящена действиям, которые направлены на обеспечение благополучия детей во всем мире. ООН предложила властям государств отмечать Всемирный день ребенка в любую дату.

20 ноября выбрано не случайно. В этот день в 1959 году ассамблеей была принята Декларация прав ребенка. В 1989 году вступила в силу Конвенция о правах ребенка. В рамках нее таковыми считаются все, кто не достиг 18 лет.

Во время праздника важно вспомнить, что дети и подростки — наиболее уязвимые члены любого общества. В некоторых странах их интересы и права нарушают. Причем это происходит не только в бедных, но и в богатых государствах.

Во Всемирный день ребенка в некоторых государствах организовывают благотворительные акции, мероприятия, шествия, флешмобы. В них участвуют учителя, родители, доктора и работники других сфер.

