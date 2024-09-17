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20-летнего мигранта, сбившего детей, заключили под стражу в Москве

Суд избрал меру пресечения 20-летнему гражданину Таджикистана, который сбил двоих детей улице Планерной в Москве, в результате чего один ребенок скончался, сообщает прокуратура столицы .

Мужчина был заключен под стражу. Против избранной ему меры пресечения он не возражал. Свою вину 20-летний водитель также признал.

По словам обвиняемого, он решил совершить обгон, для чего перестроился в левую полосу. В какой-то момент водитель отвлекся на телефон, который держал в руке. В результате он сбил двоих детей.

Мальчик 2012 года скончался на месте. Вторую пострадавшую, девочку 2011 года рождения, доставили в больницу.

Мужчина признался, что стаж его вождения к моменту произошедшего был не более месяца.

Расследование дела продолжается. Оно находится на контроле в прокуратуре.