2 участника из Подмосковья победили в треке «Культура» проекта «Флагманы образования»

Всего на трек «Культура» было подано более 15 тысяч заявок из всех регионов России и города Байконур, что говорит о высокой заинтересованности педагогов в воспитании молодого поколения с помощью культурного кода, истории и искусств. По итогам просветительского курса участники проходили тестирование, а эксперты оценивали их ответы, формируя рейтинг. Так, 100 сильнейших педагогов прошли интервью с командой проекта. По результатам собеседований определили победителей, которые и были приглашены в Нижний Новгород.

«На трек „Культура“ поступило 15 505 заявок — это говорит о том, что педагоги видят в культурном развитии неотъемлемую часть воспитания. Искусство и традиции объединяют поколения, формируют вкус, мировоззрение и уважение к наследию Родины. Когда учитель сам чувствует их живую энергию, он способен передать это своим ученикам — именно так формируется общество, умеющее понимать и ценить красоту, смысл и историю своей страны», — отметил генеральный директор Президентской платформы «Россия — страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Из Московской области победителями трека «Культура» проекта «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия — страна возможностей» стали:

учитель начальных классов Образовательного центра «Лидер» п. Нахабино Светлана Смирнова;

учитель русского языка и литературы средней общеобразовательной школы № 3 города Озеры городского округа Коломна Вера Филиппова.

Светлана Смирнова работает в сфере образования более 15 лет. Начинала воспитателем детей дошкольного возраста, затем, пройдя переподготовку, стала работать учителем начальных классов. Сегодня курирует в начальной школе проект «Орлята России», направленный на развитие у младших школьников социальной активности, а также проекты, направленные на укрепление духовных и нравственных основ общества. Участие в конкурсном треке «Культура» стало для нее возможностью глубже разобраться во влиянии культуры на развитие детей и на будущее нашей страны.

«Участие в конкурсном треке „Культура“ проекта „Флагманы образования“ Президентской платформы „Россия — страна возможностей“ позволило мне глубже понять, какую важную роль играет культура в развитии человеческого общества, как благодаря ей познавать красоту мира, как доступно и интересно говорить об искусстве и традициях с детьми начальных классов. Мне запомнились лекции о русском балете, о русской литературе и патриотическом воспитании, о роли российского кинематографа и музыки, влияния их на воспитание подрастающего поколения, о роли учителя в формировании личности, понимающей, интересующейся культурой», — отметила победитель проекта «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия — страна возможностей» Светлана Смирнова.

Более 10 лет в профессии Вера Филиппова. Она не только формирует у школьников целостное восприятие русской культуры, но и учит чувствовать язык, понимать его мощь и нести ответственность за сказанное слово. По ее словам, участие в конкурсном треке «Культура» проекта «Флагманы образования» позволило еще глубже осознать, что русский язык и литература являются ключом к пониманию всей российской культуры: ее прошлого, настоящего и будущего.

«Участие в проекте „Флагманы образования“ Президентской платформы „Россия — страна возможностей“ позволило мне глубже осознать силу слова как основы культуры. Особенно запомнились лекции о состоянии современной русской литературы, о музее как месте силы и о том, как „читать картины“. Трек „Культура“ подтвердил, что наше призвание не только учить, но и вдохновлять» — рассказала победитель проекта «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия — страна возможностей» Вера Филиппова.

Итоговое очное мероприятии для победителей включает культурно-просветительскую программу и проектную работу. Состоится лекция вице-президента Российской академии образования, академика РАО Виктора Басюка, посвященная роли ценностей и культурных смыслов в развитии образования. Также пройдут «Диалоги о культуре» с участием и. о. ректора Московского государственного института культуры Дмитрия Сидорова, на которой педагоги обсудят современные подходы к сохранению и передаче культурного наследия. Победители также разработают идеи, позволяющие через образование прививать обучающимся любовь к культуре и истории России. В перспективе они смогут реализовать эти инициативы в своих образовательных организациях.

«Трек „Культура“ показал, что педагоги сегодня стремятся говорить с детьми о важном языком искусства, истории и личного примера. Мы видим, как участники умеют превращать культурные смыслы в живой педагогический опыт — понятный, честный и близкий молодежи. Победители продемонстрировали не только знания, но и способность создавать среду, в которой у школьников появляется интерес к своим корням и уважение к культурному наследию», — считает руководитель проекта «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия — страна возможностей» Артем Миронов.

Напомним, в конкурсную программу трека «Культура» проекта «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия — страна возможностей» входили лекции и интервью с ведущими экспертами в области культурологии, социологии, педагогики, а также с писателями, артистами и режиссерами. Среди лекторов –народная артистка Российской Федерации Илзе Лиепа, народный артист России Игорь Бутман, президент Российской академии художеств Василий Церетели, писатель-фантаст Сергей Лукьяненко.

Победители получат удостоверение о повышении квалификации, а также возможность стать экспертами сообщества «Созвездие Флагманов образования» и участвовать в мероприятиях федерального и международного уровня.

Проект «Флагманы образования» проводится в рамках реализации федерального проекта «Россия — страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.

«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.