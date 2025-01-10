2 подмосковные организации отметили на конкурсе лучших практик трудоустройства молодежи

Целью конкурса является выявление лучших практик в сфере трудоустройства молодежи. В конкурсе приняли участие организации, осуществляющие реализацию практик трудоустройства молодежи в различных сферах экономики на территории РФ: федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления, государственные корпорации, государственные и муниципальные учреждения, образовательные организации, индивидуальные предприниматели, коммерческие организации и некоммерческие организации.

Для участия в конкурсе было подано 780 заявок от организаций из 77 субъектов РФ, из которых было отобрано и оценено членами экспертного совета 699 заявок. По итогам финального этапа конкурса победителями определены 79 организаций из 40 субъектов РФ, из них 2 организации Московской области признаны лучшими в своих номинациях: 2 место в номинации «Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет» заняло общество с ограниченной ответственностью «АШАН» с практикой «Ключ к Карьере: кампус талантов АШАН»; 3 место в номинации «Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет» заняло муниципальное бюджетное учреждение городского округа Щелково по работе с молодежью «Комплексный досуговый центр «Навигатор» с практикой «Трудовая бригада городского округа Щелково».