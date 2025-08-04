195 тонн еды передали нуждающимся в семи регионах России

За первые шесть месяцев 2025 года банк еды «Русь», фонд «АНО Фудшеринг» и торговая сеть «Пятерочка» втрое увеличили объемы продовольственной помощи по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего за это время малоимущим семьям с детьми, пенсионерам, инвалидам и другим социально уязвимым группам населения было передано 195 т продуктов и товаров первой необходимости, сообщила пресс-служба торговой сети.

Бесплатные наборы получили свыше 65 тыс. жителей 7 регионов. Лидером по объему помощи второй год подряд остается Мурманск: здесь более 7 тыс. человек (3% населения города) получили 111 т продовольствия — это пятикратный рост. В регионе к проекту подключились все 50 магазинов сети.

В Москве нуждающимся передали 63 т продуктов (+210%), в Челябинске — 8,5 т (+350%), в Рязани — 6 т (+21%), а в Краснодаре — более 4,5 т (+280%). Сейчас в программе участвуют 68 магазинов и 22 даркстора — их количество с 2024 года выросло в 1,7 раза.

Как устроен фудшеринг

Сотрудники «Пятерочки» несколько раз в день отбирают свежие продукты с подходящим сроком годности или небольшими внешними дефектами: овощи, фрукты и хлеб. В дарксторах добавляются бакалея, бытовая химия и средства гигиены. Волонтеры забирают собранные наборы и сразу доставляют их адресатам.

В проекте задействованы 1,4 тыс. добровольцев, большинство из которых — москвичи. Среди них сотрудники благотворительных организаций, студенты, школьники и просто неравнодушные люди.

Несмотря на то, что по закону ритейлеры обязаны платить НДС при передаче продуктов нуждающимся (что делает утилизацию экономически выгоднее), «Пятерочка» продолжает развивать фудшеринг.

«Фудшеринг действительно обходится нам дороже, чем уничтожение продуктов: он требует дополнительного труда и ресурсов. Но мы осознанно идем на эти издержки, потому что понимаем — людям важна еда, внимание и участие. Вместо того, чтобы списать и утилизировать товары, мы передаем их тем, кому они действительно нужны. Мы видим, как продукты становятся чьим-то ужином, а фрукты и овощи — источником необходимых витаминов, особенно для тех, чье здоровье уязвимо. Это придает нашему проекту настоящую ценность», — отметила менеджер направления устойчивого развития торговой сети «Пятерочка» Екатерина Демешко.

Программа фудшеринга работает с 2022 года в Москве, Рязани, Мурманске, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Екатеринбурге и Челябинске в рамках инициативы «Пятерочка с заботой». Ее цель — не только сокращение пищевых отходов, но и системная помощь людям в трудной ситуации. Проект уже доказал свою эффективность: он поддерживает нуждающихся, развивает волонтерство и снижает нагрузку на экологию.