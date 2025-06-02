19 вузов получили предостережения от Рособрнадзора

Федеральная служба по надзору в сфере образования предложила учебным заведениям принять меры для соблюдения требований ведомства по контролю за образованием. Перечень появился на сайте Рособрнадзора.

При этом в пресс-службе не уточняют, на основании чего составили список вузов. Также нет информации, о каких именно нарушениях идет речь.

Ранее Рособрнадзор запретил Московской высшей школе социальных и экономических наук («Шанинке») набирать новых студентов. Меру объяснили тем, что учебное заведение не устранило нарушения, выявленные еще в 2024 году.