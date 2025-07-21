19 фигурантов предстанут перед правосудием за атаку в «Крокус Сити Холле»

Второй Западный окружной военный суд приступил к предварительным слушаниям по уголовному делу о теракте в подмосковном концертном зале. Процесс проходит в закрытом режиме с усиленными мерами безопасности под охраной силовых структур, сообщает ТАСС .

Расследование, материалы которого насчитывают 470 томов, установило причастность 19 фигурантов — от непосредственных исполнителей до организаторов и пособников.

Среди них четверо нападавших, задержанных при попытке бегства в Украину, а также лица, обеспечившие финансирование, оружие и логистику теракта. Следствие утверждает, что преступление было организовано украинскими кураторами через ячейки запрещённого в России «Исламского государства».

Коллегии из трёх судей предстоит решить, где будет проходить основной процесс — текущие помещения не могут вместить всех участников. Вопрос о формате слушаний (открытом или закрытом) остаётся открытым и будет решён перед оглашением обвинительного заключения.

Теракт 22 марта 2024 года, когда боевики расстреляли посетителей концерта и подожгли зал, стал одной из самых кровавых атак в современной истории России. Погибло 149 человек. Ущерб от трагедии оценивается в 6 миллиардов рублей. Расследование в отношении ещё шести подозреваемых продолжается.