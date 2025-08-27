180 детей Ленинского округа отдохнули в детских лагерях по бесплатным путевкам

При поддержке министерства социального развития Московской области 180 детей из Ленинского городского округа смогли провести летние каникулы в детских оздоровительных лагерях по бесплатным путевкам. Ежегодно программа летнего отдыха охватывает такие категории, как дети-сироты, дети из малообеспеченных семей, а также дети участников специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«В этом году 78 детей смогли отдохнуть и оздоровиться на Черноморском побережье. Остальные ребята провели летние каникулы в современных и комфортабельных лагерях Московской области», — приводятся в сообщении слова начальника Окружного управления социального развития № 15 Минсоцразвития Московской области.

Для отдыха детей были выбраны лучшие оздоровительные учреждения: в Московской области — детский лагерь имени 28 Героев Панфиловцев, на Черноморском побережье — лагеря «Медвежонок» и «Созвездие». Во всех учреждениях были созданы все условия для безопасного и комфортного отдыха детей, работают квалифицированные педагогические коллективы и медицинский персонал.

Заявление на получение бесплатной путевки для детей из малообеспеченных семей можно подать через региональный портал государственных услуг Московской области: https://uslugi.mosreg.ru/services/932.

Ранее сообщалось, что подмосковный лагерь «Литвиново» за летний период посетили 63 ребенка участников специальной военной операции из Ленинского городского округа. Помимо загородных лагерей, дети также отдыхали в лагерях дневного пребывания.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области летняя кампания стартует с 29 мая, всего свыше 180 тыс. ребят смогут отдохнуть в 109 загородных лагерях и порядка 1 тыс. пришкольных.

«Мы также решили организовать летний отдых для детей участников СВО от 7 до 15 лет. Это 3 тыс. бесплатных путевок на 14 дней в подмосковный лагерь «Литвиново», — отметил глава Подмосковья.