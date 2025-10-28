18 тыс заявок на выписку из домовой книги поступило на портал Подмосковья

Более 18 тыс. заявлений на выписку из домовой книги подано за неделю на портале госуслуг Московской области. Всего с начала года электронной услугой воспользовались 678 тыс. раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

Жители Подмосковья могут получить онлайн-услугу, которую предоставляют МФЦ региона, на портале госуслуг Подмосковья. Услуга «Выписка из домовой книги» доступна в разделе «Личные документы» — «Специальные документы». Чтобы воспользоваться ею, следует авторизоваться на региональном портале, затем в карточке услуги выбрать свой муниципалитет, заполнить необходимые поля и оформить электронное заявление.

В рамках услуги можно получить такие документы, как выписку из домовой книги, справку с места жительства, справку о составе семьи, справку об отсутствии зарегистрированных, справку по лицам, которые были зарегистрированы по адресу регистрации на день смерти, справку о жилом помещении и лицах, зарегистрированных в нем и архивную справку о регистрации, справка об отсутствии сведений о регистрации.

Электронное заявление рассмотрят в течение одного рабочего дня. Ответ поступит в личный кабинет на региональном портале. Услуга предоставляется бесплатно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.