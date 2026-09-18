18 сентября жители Мытищ начали голосовать на выборах

Жители Мытищ 18 сентября начали голосовать на выборах депутатов Госдумы и Мособлдумы. В первый день на участки приходят целыми семьями, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Трехдневное голосование стартовало в России 18 сентября. Жители Мытищ выбирают депутатов Госдумы и Мособлдумы, некоторые избиратели пришли на участки с раннего утра вместе с семьями.

Почетный гражданин горокруга, первый заместитель председателя окружного совета депутатов Наталья Гречаная проголосовала в первый день на участке во втором корпусе лицея № 34. Она отметила доброжелательную и праздничную атмосферу на участке.

«Учитывая сегодняшние реалии, это очень важно. Знаю, что все члены моей семьи проголосуют, и хочется, чтобы каждый житель округа отдал свой голос за будущее», — сказала Наталья Гречаная.

Проголосовать можно лично на избирательном участке, на дому или с помощью дистанционного электронного голосования. Участки работают 18, 19 и 20 сентября с 08:00 до 20:00. Свой УИК можно найти на сайте ЦИК РФ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что растет количество желающих отдать свой голос дистанционно на выборах в Московской области.

«У нас тоже в Подмосковье очень заметно количество желающих проголосовать дистанционно, дома, через портал «Госуслуги», соответственно, оно тоже растет. И дальнейшим разъяснением того, как это делается, мы также занимаемся. Занимается избирательная комиссия», — рассказал губернатор.