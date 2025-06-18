18 июня Международный день паники: что это за праздник

Паника — неоднозначное психологическое состояние. Во время него человек может действовать неконтролируемо. Последствия у таких действий тоже могут быть самыми разными.

Отмечать в Международный день паники, на первый взгляд, нечего. Однако психологи считают, что такой праздник важен. В этот день людям напоминают, что нельзя прибегать к крайностям — действительно впадать в панику из-за любых мелочей и, наоборот, всегда держать себя в руках, даже в сложных ситуациях. Оба шаблона поведения приводят к возникновению стресса.

Чтобы не допустить его появления, в Международный день паники люди стараются выпустить пар, сбросить напряжение. Таким образом, в эту дату можно позволить себе впасть в панику и понервничать. Тогда плохие мысли могут на время уйти.

Поэтому 18 июня необходимо расслабиться и поддаться своим страхам, тревоге, не сдерживать эмоции.