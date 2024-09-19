17 жителей Жуковского пришли на прием к сотрудникам аппарата омбудсмена Фаевской

Выездной прием граждан провели сотрудники аппарата подмосковного омбудсмена Ирины Фаевской в Жуковском. В мероприятии принял участие представитель прокуратуры города Жуковского. Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области.

17 жителей обратились с вопросами ЖКХ, по улучшению жилищных условий, оформлению субсидий и материальной помощи. Все обращения были зафиксированы, а заявителям даны разъяснения и рекомендации по решению возникших вопросов.

«Нарушение прав — это серьезная проблема, которая требует реагирования как со стороны гражданского общества, так и органов власти. Ко мне и моим сотрудникам обращаются жители по разным вопросам с просьбой восстановить их права. Все обращения рассматриваются в соответствии с законодательством», — отметила Ирина Фаевская.

Обратиться к уполномоченному можно несколькими способами: позвонить по телефону: 8 (498) 602-32-20, написать на почту upchmo@mosreg.ru и прикрепить документы, подтверждающие нарушение ваших прав, заполнить форму на официальном сайте или записаться на портале государственных и муниципальных услуг Московской области на дистанционное консультирование.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.