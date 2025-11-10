16 тысяч шагов: в Китае работника уволили из-за странного больничного

Издание South China Morning Post описало странный случай: в Китае находящийся на больничном мужчина сделал 16 тысяч шагов. Об этом узнал работодатель и уволил его, сообщает «Царьград» .

Все произошло в 2019 году. Житель провинции Цзянсу по имени Чэнь дважды оформлял отпуск по болезни из-за полученной, по его словам, на работе травмы спины. Проведя на больничном около месяца, он вернулся к работе всего на несколько часов, а затем снова запросил отпуск, на этот раз из-за болей в правой ноге. Чэнь предъявил справку от врача, рекомендовавшего недельный отдых, который затем был продлен еще на несколько дней.

Изначально администрация предложила работнику явиться в офис для предоставления необходимых документов о прохождении медицинского обследования. По прибытии Чэня задержала служба безопасности. Спустя несколько дней компания уведомила его об увольнении в связи с прогулами и обвинила в предоставлении ложной информации о состоянии здоровья.

В качестве аргумента работодатель использовал данные из фитнес-приложения смартфона сотрудника, где было зафиксировано более 16 тысяч шагов в день оформления больничного листа.

