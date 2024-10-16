16 октября: какой сегодня праздник, что было в этот день

В эту дату отмечают Всемирный день хлеба, Всемирный день продовольствия, День нетворкинга (День расширения деловых связей) и День шефа (Национальный день босса).

Всемирный день хлеба

Конечно, у самого популярного в мире продукта есть свой собственный праздник. Он учрежден в 2006 году по инициативе Международного союза пекарей и пекарей-кондитеров. Хлеб и хлебобулочные изделия уже 8 тысяч лет пользуются любовью человека. Первый хлеб был в виде лепешек. Их делали из крупы и воды и выпекали на раскаленных камнях.

Хлебу посвящено множество праздников, при чем каждый народ отмечает их по-своему. Также это праздник всех профессиональных работников — пекарей, кондитеров и тех, кто работает в полях. В эту дату проходят встречи кулинаров, выставки продукции, ярмарки, народные гулянья и другие мероприятия.

Всемирный день продовольствия

Этот праздник учредили в 1979 году на конференции Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. Главная цель этой даты — повышение знаний населения о продовольственной проблеме в мире.

В этот день важно задуматься, что еще предстоит сделать, чтобы решить еще одну глобальную проблему — голода и нищеты. Именно эти проблемы подрывают генофонд целых континентов. В этот день часто проводят различные благотворительные мероприятия, чтобы облегчить жизнь «третьих стран».

День нетворкинга или День расширения деловых связей

Это необычный и новый праздник для России. В его основе лежит «теория шести рукопожатий», разработанная американскими психологами еще в 1960-х годах. Ее суть в том, что каждый человек на Земле связан с другим через цепочку знакомых.

Сегодня нетворкинг превратился в эффективный метод ведения бизнеса. Специалисты обучают навыкам построения круга связи. В этот день проходят профессиональные конференции, презентации, деловые встречи и форумы.

День шефа или Национальный день босса

Это профессиональный праздник руководителей всех коллективов. В 1958 году Патриция Хароски, которая работала в State Farm Insurance Company, решила придумать дату для чествования своего шефа. Уже через четыре года этот праздник был официально утвержден губернатором штата Иллинойс Отто Карнером.

Сегодня этот праздник распространился по всему миру. В этот день нужно вспомнить, что руководитель — это работа без отдыха и ответственность за благополучие сотрудников. Этот день — повод преподнести подарок руководителю и напомнить ему о своем уважении.

Именины

В этот день свои именины празднуют Павел, Денис, Петр и Иван.