16 ноября: какой сегодня праздник, что было в этот день

В эту дату отмечают Всероссийский день проектироващика, Международный день борьбы с анорексией, День самбо в России и Международный день терпимости.

Всероссийский день проектироващика

Инициатором этого праздника стала группа компаний «Роспайп». Так сотрудники решили исправить несправедливость. Они отметили, что ежегодно отмечается День строителя, а Дня проектироващика нет, хотя именно с них начинается возведение любого здания.

При этом история этой профессии началась много веков назад. Зиккураты в Месопотамии, египетские пирамиды, храмы Древней Греции и другие знаменитые памятники невозможно было возвести без проектировщиков. Хотя сегодня их работу облегчают компьютерные технологии, она не стала менее востребованной.

Международный день борьбы с анорексией

Эта дата отмечается в мире с 2005 года и известна также как День без диет. Впервые о проявлениях нервного заболевания, которое приводит к истощению организма, стало известно еще в XVII веке. О нем сообщил английский врач Ричард Мортон. Однако тогда анорексия была большой редкостью, она активно стала развиваться в XX веке.

В распространении заболевания большую роль сыграло само общество, мода и стандарты красоты, люди перестали принимать себя такими, какие они есть, пытаясь подогнать свое тело под определенный формат. По статистике анорексией чаще всего страдают девушки от 18 до 25 лет.

День самбо в России

Впервые спортивный праздник отметили в 2023 году. Самбо (самозащита без оружия) — это вид прикладного единоборства, который появился в СССР в 1920-х годах. Основу этой дисциплины составляют техники джи-джитсу и дзюдо. Она включает в себя и виды борьбы других стран, и системы самозащиты.

Официальным видом спорта самбо стало 16 ноября 1938 года. Тогда Спортивный совет СССР включил эту борьбу в перечень культивируемых видов спорта. После этого в стране стали активно открываться секции, проходить тренировки. Международным видом борьбы самбо стало в 1966 году.

Международный день терпимости

16 ноября 1995 года государства-члены ЮНЕСКО приняли Декларацию принципов терпимости. Ассамблея ООН предложила отмечать ежегодно эту дату, проводить в этот день мероприятия, которые рассказывают о равенстве человека в правах и достоинствах.

ООН поддерживает укрепление терпимости путем развития взаимопонимания между народами и культурами. В последние годы растет нетерпимость, экстремизм и насилие. Важно помнить, что многообразие — это дар, а не угроза. Поэтому очень важно поддерживать принципы терпимости.

Именины

Александр, Анна, Богдан, Василий, Викентий, Владимир, Евдокия, Иван, Илья, Иосиф, Кузьма, Николай, Петр, Семен, Сергей, Федор, Федот.