16 юных жителей Электростали получили паспорта в торжественной обстановке

сегодня в 15:40

В молодежном центре Электростали состоялась акция «Мы — граждане России!». В рамках акции замглавы округа Марианна Кокунова вместе с замначальника отдела по вопросам миграции УМВД России по Электростали Жанной Кирюшиной вручили юным электростальцам паспорта гражданина России. В этот раз в торжественной обстановке свой главный документ получили 16 молодых девушек и юношей. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Также молодых людей поздравила и вручила подарки от «Движения Первых» председатель совета местного отделения «Движение Первых» Евгения Апаткина.

Основная цель акции — укрепление чувства патриотизма и гражданской ответственности у молодых людей, получающих главный документ, удостоверяющий их статус как полноправных граждан нашей страны.

Чтобы получить паспорт в торжественной обстановке, необходимо сообщить об этом специалисту во время подачи заявления.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева.

Ранее губернатор региона заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.