1,5 тыс заявлений от абитуриентов поступило в колледж «Энергия» Подмосковья

Подмосковный колледж «Энергия» принял более 1,5 тыс. заявлений от абитуриентов. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования региона.

Поступление возможно через портал госуслуг и лично. В этом году предусмотрено свыше 1,1 тыс. бюджетных мест. Набор ведется по 53 направлениям, связанным с востребованными отраслями промышленности. Особой популярностью пользуются профессии и специальности, которые реализуются в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Среди них поварское и кондитерское дело, сестринское дело, туризм и гостеприимство, информационные системы и программирование, операционная деятельность в логистике и другие.

Амбассадоры «Профессионалитета», студенты колледжа, помогают абитуриентам, рассказывая о специальностях и профессиях, проводя экскурсии и помогая подавать заявления.

С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте колледжа в разделе «Абитуриенту».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.