1,5 тыс школьников и родителей Подмосковья поучаствовали в акции по профориентации

В Московской области продолжается реализация ежегодной акции «ГИА. Осознанность. Профориентация». Акция прошла в Мытищах, Волоколамске и Богородском городском округе и собрала более 1,5 тыс. обучающихся и родителей Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства образования региона.

Учебные заведения среднего и высшего профессионального образования, а также представители предприятий городских округов региона поделились с участниками информацией о возможностях и успешном пути профессионального становления.

Ребята и их родители познакомились с учебными учреждениями, такими как Волоколамский филиал Красногорского колледжа, Волоколамский аграрный техникум «Холмогорка», Московский областной казачий институт технологий и управления (филиал МГУТУ им. К. Г. Разумовского), Бизнес-академия экономики и сервиса, филиал ГУП, Ногинский колледж, Московский Политех, Подмосковный колледж «Энергия», а также с предприятиями, такими как Богородский хладокомбинат, АО «Петрус», АО «Чистовье» и Электростальский химико-механический завод им. Н. Д. Зелинского.

Школьники также посетили мастер-классы, которые провели представители университетов и колледжей. Это дало ребятам шанс познакомиться с различными сферами деятельности и профессиональными направлениями, а также получить ценные рекомендации от опытных преподавателей и представителей успешных компаний.

В пресс-службе ведомства добавили, акция «ГИА. Осознанность. Профориентация» проходит в Подмосковье с 2022 года и помогает выпускникам прогнозировать свои шансы на успешную сдачу ОГЭ и ЕГЭ, а также сделать правильный выбор предметов для итоговой аттестации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.