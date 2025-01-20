15 продуктовых магазинов вблизи школ и детсадов проверили в Одинцовском округе

За прошедший квартал Минсельхозпродом Московской области, в рамках проведения КНМ проверено 15 продуктовых магазинов в Одинцовском городском округе, располагающихся в непосредственной близости от образовательных учреждений и осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, сообщает пресс-служба ведомства.

По итогам проведенных обследований выявлен ряд нарушений, торговля на части объектов прекращена. Составлены протоколы по статьям КоАП РФ, несанкционированная продукция выведена из оборота.

В магазине, располагающемся в доме № 3 на улице Кутузовской, проведена контрольная закупка пива. На текущий момент ведется административное расследование по части 3 статьи 14.16 КОАП РФ со штрафом до 300 тысяч рублей. Такие же мероприятия состоялись и в торговом предприятии в доме № 7 корпус № 4 на улице Маршала Бирюзова, проводится проверка.

Подобные «контрольные закупки» ведутся по всему региону, их целью является контроль за соблюдением участниками рынка законодательства РФ в сфере розничной продажи алкогольной продукции, в том числе розничной продажи алкоголя в зонах запрета, составляющих не менее 100 метров от образовательных учреждений. К ответственности привлекаются как физические лица (ИП) — штраф составляет до 40 тысяч рублей, так и юридические — штраф до 300 тысяч рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.