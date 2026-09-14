14 предприятий представили свои разработки на выставке в Реутове

Выставка «Сделано в Реутове» прошла 12 сентября на территории Центра культуры и искусств в рамках празднования Дня города. Свои разработки, продукцию и образовательные программы представили 14 городских предприятий.

Одной из центральных стала экспозиция «НПО машиностроения» с макетом российского радиолокационного спутника дистанционного зондирования Земли системы «Кондор», комплектующими и коленными модулями для протезно-ортопедических изделий. Компания «НИНСАР» представила тренажер «Квадросим» для подготовки специалистов в сфере беспилотной авиации, а НТО «Пламя» — установки импульсного пожаротушения «ШТОРМ» и оборудование для защиты электрошкафов и электрощитов.

Реутовский ЭЗСП и Центр ортопедии и протезирования показали протезно-ортопедические изделия, включая бионические комплексы. «4 ВИДА», «ДЭКО» и «Типография Макспринт» представили световые арт-объекты, фотозону и образцы полиграфии. «Аэродизайн» раздал гостям более тысячи воздушных шаров, «Ростакс» продемонстрировал лакокрасочные материалы.

«Изобретариум» познакомил посетителей с проектами воспитанников, а колледж «Энергия» провел мастер-классы по топографической съемке, погоде и химии. Гости также попробовали продукцию «Планеты Мириталь», «У Палыча» и «Кофепода». Сбер организовал интерактивную зону с сервисом «СберЗдоровье» и роботом-собакой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что партнерство между культурой, спортом и малым бизнесом приносит другое качество в дома культуры и места детского отдыха и образования.

«Для нас очень важно партнерство между культурой, спортом, малым бизнесом, всем тем, что приносит другое качество в парки, детские школы искусств, ДК. Хочется, чтобы в каждом городе нашего Подмосковья были люди, которые отдают свою душу, силу, стремление сделать местом притяжения тот или иной кружок или творческое занятие. Я хочу, чтобы такие встречи и такой обмен мнениями позволял каждому из нас расти. Учиться—всегда важно, всегда полезно», — заявил Воробьев.