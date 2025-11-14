сегодня в 07:45

14 брендов продуктов от подмосковных производителей стали лауреатами национальной премии «Народная марка» — 2025 («Марка № 1 в России»). Конкурс ежегодно выявляет наиболее узнаваемые и востребованные бренды среди россиян в различных категориях, среди которых продовольственные товары. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Лидером в категории «Чай» стал бренд «МАЙСКИЙ», в категории «Молочные продукты» — торговая марка «Простоквашино», а среди «Экзотических фруктов и овощей» — «АРТФРУТ». Также лучшими признаны кофейный напиток MACCOFFEE, плавленный сыр VIOLA, пельмени «SИБИРСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ», майонез «Слобода», продукты японской и паназиатской кухни «ТАМАКИ», кукурузные палочки «Кузя Лакомкин», «Русские сухарики», кукурузные снеки СЫРBALL, картофельные чипсы «Русская картошка», замороженные овощи и ягоды «МИРАТОРГ» и овощи в индивидуальной упаковке «РОСТ».

Премия подтверждает доверие покупателей к продукции регионального производства — из 30 категорий продовольственных товаров в 14 лидируют подмосковные продукты.

В 2025 году эти категории отбирались на основе исследований потребительского рынка, чтобы представленные товары имели устоявшийся бренд и национальную дистрибуцию.

Голосование, в котором могли принять участие сами потребители, проходило на сайте МАРКА № 1 и в социальных сетях. Победители определялись напрямую — пользователи выбирали марку, которую считают лучшей в своей категории. Церемония награждения лауреатов состоится в преддверии Нового года в Москве.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.