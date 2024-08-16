14 новых центров «Московского долголетия» открылись в столице

В Москве открыли еще 14 центров долголетия. Теперь в мегаполисе работают 134 пространства для граждан старшего возраста, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале .

На территории таких центров москвичи поддерживают здоровый образ жизни, занимаются любимыми делами. Также люди старшего возраста организовывают клубы по интересам. Например, они занимаются кулинарией и изучают иностранные языки.

В рамках таких центров проводятся футбольные турниры, фестивали, занятия по гребле на сапах и каяках и другие мероприятия. Старшее поколение часто собирается, чтобы поиграть в бильярд.

Также специалисты работают над созданием новых сервисов. С недавних пор компетентные лица проводят консультации по оформлению электронных услуг.