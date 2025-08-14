14 августа отмечают Медовый Спас: что это за праздник

Ежегодно 14 августа россияне отмечают самый первый из трех Спасов — Медовый. В этот день также начинается Успенский пост, предшествующий Успению Пресвятой Богородицы.

Медовый Спас отмечают на Руси с 15 века. Торжество приурочено к летнему медосбору, который всегда проходит в середине августа, когда лакомство окончательно созревает. В старину считалось, что если пасечник не соберет мед в это время, то его заберут с собой чужие пчелы.

Мед нового урожая было принято относить в церковь для освящения. После обряда его делили на несколько частей и раздавали детям, малоимущим. Также в этот день готовили медовые пряники, коврижки, постные блины с медом, угощали ими гостей.

Кроме того, в день Медового Спаса крестьяне начинали распахивать поля под озимые. Считалось, что зерно, посеянное в праздник, даст крепкий урожай. Еще в этот день святили новые колодцы, начинали заготавливать малину, пели песни об уходящем лете.