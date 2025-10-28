134 тыс пользователей «Добродела» воспользовались сервисом по отслеживанию автобусов

Жители Подмосковья могут получить информацию об остановках, расписании, маршрутах и передвижении общественного транспорта в приложении Добродел. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Сервисом «Общественный транспорт» воспользовались 134 тыс. раз, уже 10 тыс. маршрутов добавлены в «Избранное» и 1,9 тыс. подписок на уведомления о маршрутах.

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо открыть приложение Добродел, перейти в раздел «Услуги» и выбрать категорию «Общественный транспорт». Если в настройках разрешить приложению использовать геопозицию, то можно найти ближайший автобус в пару кликов, следить за движением транспорта в реальном времени, изучать схемы маршрутов на карте и проверять расписание нужной остановки.

Добродел — единое мобильное приложение с полезной информацией и услугами для жителей Подмосковья. Скачать приложение можно по ссылке: https://uslugi.mosreg.ru/app.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.