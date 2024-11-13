13 ноября: какой сегодня праздник, что было в этот день

В этот день отмечают Всемирный день доброты, Международный день слепых, День войск радиационной, химической и биологической защиты России, День службы защиты государственной тайны Вооруженных сил России.

Всемирный день доброты

Праздник был учрежден в 1998 году Всемирным движением доброты, которое было создано в Японии. Он отмечается ежегодно во многих странах.

Волонтерское движение создало свой официальный документ, который называется «Декларация доброты». В нем сказано, что организация стремится создать более добрый и полный сочувствия мир.

Участники движения считают, что люди, совершающие добрые дела, лучше себя чувствуют, обладают хорошим иммунитетом и в целом живут более гармонично. В праздник принято совершать добрые поступки, устраивать флешмобы, оказывать материальную и другую помощь нуждающимся.

Международный день слепых

Праздник учрежден по решению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Дата для него определена не случайно — 13 ноября 1745 года во Франции родился Валентин Гаюи, ставший известным педагогом, основавшим несколько школ и предприятий для слепых.

Дата призвана привлечь внимание к проблемам слабовидящих и тех, кто навсегда потерял зрение. Во многих странах мира в этот день проводят специальные мероприятия, которые помогают создать условия для всестороннего участия слепых в жизни общества.

День войск радиационной, химической и биологической защиты России

Праздник отмечается ежегодно на основании указа президента РФ № 549 от 31 мая 2006 года. Военные химики появились в русской армии еще в период Первой мировой войны (1914-1918). Официальная дата образования войск РХБЗ — 13 ноября 1918 года.

На данных военнослужащих возлагаются задачи по выявлению и оценке радиационной, химической и биологической обстановки, химическому обеспечению боевых действий вооруженных сил.

День службы защиты государственной тайны Вооруженных сил России

В этот день свой профессиональный праздник отмечают все специалисты, имеющие отношение к службе защиты гостайны.

Служба защиты гостайны ВС РФ — специальные подразделения в составе органов военного управления, воинских частей и организаций российской армии. Она обеспечивает защиту информации различного зарактера. Официальная дата создания службы — 13 ноября 1918 года.

Введена в эксплуатацию Николаевская железная дорога

В этот день, 13 ноября 1851 года была введена в эксплуатацию Санкт-Петербурго-Московская железная дорога, которая после смерти Николая I она стала называться Николаевская. Она — самая старая в России.

Изначально дорога соединяла две российские столицы. Расстояние между Петербургом и Москвой составляет 598 верст (634 км). Тогда это была самая длинная в мире железная дорога из двух путей.

Именины

Сегодня именины празднуют Александр, Алексей, Анатолий, Артемий, Василий, Всеволод, Герман, Иван, Иннокентий, Кузьма, Леонид, Николай, Петр, Роман, Сергей, Степан, Трофим, Федор, Яков.