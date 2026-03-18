13-градусное тепло ожидается в Московском регионе в среду
В Москве и Подмосковье в среду прогнозируется теплая погода, температура поднимется до плюс 11 — плюс 13 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
При переменной облачности обойдется без осадков.
Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 2-7 м/с. Атмосферное давление составит 761 мм рт. ст.
Предстоящей ночью температура опустится до минус 4 — минус 2 градусов, днем 19 марта термометры покажут плюс 11 — плюс 13.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.