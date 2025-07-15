12 жителей Подмосковья обвиняют в совершении коррупционных преступлений

Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение в отношении 12 местных жителей, в том числе бывших должностных лиц ОВМ МУ МВД России «Балашихинское». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «а, в» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции, в составе организованной группы и группы лиц по предварительному сговору, в том числе с использованием своего служебного положения), ч. 4 ст. 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение тяжких преступлений, совершенное родителем), ч. 3, п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки), ч. 2 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве), ч. 3, ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

Предварительным следствием установлено, что в период с 2022 года по 2024 год жительница Балашихи организовала и возглавила группу, участники которой за денежное вознаграждение от 5 тыс. до 25 тыс. рублей осуществляли массовую фиктивную постановку на миграционный учет иностранных граждан в жилых помещениях г. Реутова и г. Балашиха Московской области. Кроме того, в последующем им обеспечивалась выдача фиктивных сертификатов о якобы владении русским языком, знании истории России и основ законодательства Российской Федерации и иных документов, необходимых для дальнейшего пребывания иностранцев на территории Российской Федерации.

В состав преступной группы помимо мужа и дочери организатора, в том числе был вовлечен ее несовершеннолетний сын, а также входили действующие на тот период времени сотрудники ОВМ МУ МВД России «Балашихинское».

Противоправная деятельность группы пресечена сотрудниками правоохранительных органов в марте 2024 года, организатор и 8 ее участников заключены под стражу, еще 3 избрана мера пресечения в виде домашнего ареста и запрета определенных действий.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Балашихинский городской суд Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.