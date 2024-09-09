12 столичных компаний претендуют на победу в конкурсе «Успешный патент»

В конкурсе Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) «Успешный патент» принимают участие 12 московских научных центров и предприятий. Изобретения используются разработчиками на столичных предприятиях, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Анатолий Гарбузов.

Роспатент проводит конкурс «Успешный патент» в третий раз с целью привлечь внимание жителей России к изобретательской деятельности, продемонстрировать преимущества коммерциализации инновационной продукции и повысить грамотность в области интеллектуальной собственности. В текущем году конкурс проводят с поддержкой гранта Минобрнауки России в рамках федерального проекта «Популяризация науки и технологий».

«Разработчики московских компаний изо дня в день трудятся в науке — изобретают новые, уникальные продукты, совершенствуют производственные процессы и, конечно, обеспечивают коммерциализацию инновационного продукта. Изобретатели не только внедряют свои разработки на предприятиях, но и масштабируют. Конкурс „Успешный патент“ помогает приобщить к этой работе больше новаторов», — рассказал Гарбузов.

Он уточнил, что лишь за первое полугодие текущего года разработчики и инвесторы столицы получили свыше 2 тыс. патентов на изобретения.

К примеру, в Научно-исследовательском клиническом институте оториноларингологии имени Л.И. Свержевского разработали модель отработки техники проведения операции на височной кости с инфралабиринтной холестеатомой. Это первый отечественный аналог, предназначенный для обучения специалистов по микрохирургии уха. Благодаря модели можно производить симуляционные операции отдельных пациентов перед хирургическим вмешательством, что понижает риски интраоперационных осложнений. По словам разработчика, новый продукт будет иметь от 5 до 7 раз меньше зарубежных аналогов. В институте также создан комбинированный внутриносовой тампон. Он способен остановить кровотечение в кратчайшие сроки. Во время эндоназальных хирургических вмешательств при проведении адекватного гемостаза также можно использовать комбинированный тампон.

В МГМУ имени И.М. Сеченова были изобретены скрининговые и поисковые системы для диагностики патологий и прогнозирования эффективности терапии на основе метаболомного профилирования. По словам разработчика, аналога данному ПО в мире нет. При этом похожие продукты по отдельным функциям все же существуют, но применяются по большей части для научно-исследовательской деятельности. Патентованный продукт отличается от всех представленных охватом широкого спектра заболеваний и возможностью массового использования метаболомного профилирования для клинической диагностики и мониторинга, а также для разработки новых лекарств.

На НПО «Орион» был разработан состав меза-травителя для антимонида индия ориентации (100). Благодаря этому появилась возможность выпускать микроэлектронику для изготовления полупроводниковых приборов.