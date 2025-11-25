12 юным жителям Долгопрудного торжественно вручили их первые паспорта РФ

Во вторник в ДК «Вперед» округа Долгопрудный прошла торжественная церемония вручения паспортов. Свой первый взрослый документ получили 12 подростков, сообщает пресс-служба администрации округа.

Для каждого из них этот день очень ответственный и серьезный. С важным событием ребят поздравил глава Долгопрудного Олег Сотник.

«Сегодня вы, как граждане России, получаете паспорт. Жизнь каждого человека состоит из этапов. Желаю, чтобы вы с достоинством прошли все их. Чтобы вами гордились родители, чтобы вместе с вами еще сильнее становилась наша страна — лучшая страна в мире! Поздравляю вас!» — сказал Сотник.

Вместе с паспортом юные горожане получили брошюру Конституции РФ и сувениры с символикой города. А в качестве музыкального подарка для них прозвучала песня о родной земле.

В этом году в Долгопрудном прошло 10 торжественных мероприятий, на которых паспорта были вручены 140 подросткам.

Чтобы принять участие в церемонии вручения паспорта, при подаче документов в МФЦ подросток заполняет анкету, в которой указывает свое согласие или отказ от получения документа в торжественной обстановке. По телефону, указанному в анкете, сотрудники МФЦ заблаговременно сообщают о времени и месте мероприятия.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева.

Ранее губернатор региона заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.