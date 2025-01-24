12 юных жителей Домодедова получили первые паспорта в торжественной обстановке

12 юных жителей городского округа Домодедово получили свои первые паспорта в торжественной обстановке зала молодежного комплексного центра «Победа». Поздравила молодежь и вручила их главные документы глава округа Евгения Хрусталева, сообщает пресс-служба администрации округа.

Это событие не только символизирует взросление молодых людей, но и обязывает быть более серьезными и ответственными.

«В Домодедове живет очень талантливая молодежь. Мы видим это по результатам разных конкурсов, соревнований и олимпиад. Уверена, каждого впереди ждут большие победы. Желаю хорошо учиться, получить образование и найти свое призвание. Буду рада, если вы сможете реализоваться в нашем городском округе», — сказала глава Домодедова Евгения Хрусталева.

С 2025 года первые паспорта всем школьникам вручаются в торжественной обстановке, чтобы этот значимый день запомнился на всю жизнь и подарил хорошие эмоции.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.