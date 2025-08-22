12 юных жителей Дмитрова в торжественной обстановке получили свои первые паспорта

В Дмитрове состоялась торжественная церемония вручения первых паспортов юным жителям округа. Мероприятие традиционно прошло в Центральном дворце культуры «Созвездие» и собрало юных жителей Дмитровского округа, достигших 14-летнего возраста. Ребята пришли вместе с родителями, которые поддержали их в этот важный момент жизни. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Временно исполняющий полномочия главы Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов зачитал поздравление от губернатора Московской области Андрея Воробьева и вручил юным дмитровчанам их первые паспорта гражданина Российской Федерации.

«Сегодня, в День флага Российской Федерации, вы получаете свой первый паспорт гражданина великой страны! Это знаменательное событие останется в вашей памяти навсегда. Не спешите становиться взрослыми, задержитесь в детстве, ведь это прекрасная пора, цените ее. Растите, учитесь, стремитесь вперед, старайтесь любые свои начинания доводить до конца и всегда гордитесь тем, что вы — граждане великого сильного государства!» — обратился к участникам церемонии Михаил Николаевич.

После официальной части получившие паспорта сделали памятные фотографии с Михаилом Шуваловым.

«Я очень волновался, когда получал паспорт. Рад, что его мне вручил руководитель округа Михаил Шувалов. Для меня это честь. Горжусь, что это событие произошло в День Флага. Этот торжественный день навсегда останется в моей памяти!» — поделился своими впечатлениями Михаил Васильев.

Чтобы получить первый паспорт гражданина Российской Федерации в торжественной обстановке, необходимо:

подать заявление в МФЦ в течение месяца со дня исполнения 14 лет;

указать желание участвовать в официальной церемонии вручения.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.