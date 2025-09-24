12 градусов тепла и дождь будут в Московском регионе 24 сентября

Днем 24 сентября в Москве и области ожидается от 10 до 12 градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России .

В среду днем в Московском регионе будет облачная с прояснениями погода. По области местами возможен дождь. Ветер северный, от 6 до 11 метров в секунду.

Ночью в Москве и области будет от двух до четырех метров в секунду. Ожидается облачная с прояснениями погода. Возможен дождь. Ветер северо-западный, от 6 до 11 метров в секунду.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что на последней неделе сентября погода удивит жителей Центральной России. 25 сентября температура воздуха опустится до 7-10 градусов. Но снег в ближайшее время не ожидается.

