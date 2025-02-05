12 фактов незаконной рубки зафиксировали в Подмосковье с начала года

Лесная охрана комитета лесного хозяйства ежедневно проводит патрулирования земель лесного фонда. В ходе таких мероприятий выявляются нарушения лесного законодательства, в том числе случаи незаконных рубок лесных насаждений. С начала 2025 года зафиксировано 12 таких нарушений, сообщает пресс-служба ведомства.

«Протоколы по ним направлены в правоохранительные органы. Установлено, что все незаконные рубки на совести физических лиц», — рассказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

С 22 января в Подмосковье проводится профилактическое мероприятие по предотвращению незаконной заготовки древесины. На территории лесничеств в местах проведения возможных незаконных рубок лесных насаждений кратно увеличивается число наземных патрулирований, к совместному патрулированию привлекаются сотрудники правоохранительных органов и представители органов самоуправления.

Статьей 8.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях установлено, что незаконная рубка, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев и кустарников влечет наложение административного штрафа на граждан в размере:

от 3 000 до 5 000 рублей;

на должностных лиц — от 20 000 до 50 000 рублей;

на юридических лиц — от 200 000 до 500 000 рублей.

Если нанесенный ущерб составит более 5 тысяч рублей, нарушителя ждет уголовная ответственность.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.