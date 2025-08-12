12 августа отмечают День Военно-воздушных сил России. Профессиональный праздник появился в 2006 году.

День Военно-воздушных сил России учредили, чтобы продемонстрировать признание заслуг военных специалистов в решении задач по обеспечению обороны и безопасности страны в воздухе. 12 августа 1912 года издали приказ, в соответствии с которыми появился Штат воздухоплавательной части Главного управления Генерального штаба. Поэтому дата и считается днем создания военной авиации страны.

Военно-воздушные силы Советского Союза были одними из самых сильных в мире. У ВВС СССР было огромное количество самолетов. Пилоты сражались в Египте, Вьетнаме, Корее, Европе, Афганистане, а затем в Сирии и на Украине.

Военно-воздушные силы России входят в ВС РФ. В современное время они защищают, проводят разведывательные, стратегические операции. Также могут отражать агрессию противника, в том числе в воздушно-космической сфере, защищают страну от атак с воздуха.

ВВС РФ включают дальнюю, военно-транспортную, фронтовую, армейскую авиацию. В своем составе у них есть бомбардировщики, истребители и другие виды авиации.

В 2015 году Военно-воздушные силы объединились с войсками Воздушно-космической обороны и стали новым родом войск — Воздушно-космическими силами РФ. Поскольку ВКС — преемники ВВС, то солдаты, служащие в них, тоже отмечают профессиональный праздник в этот день.