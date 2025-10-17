112: актрису Наталью Варлей госпитализировали в Москве

сегодня в 20:52

Известная артистка цирка, актриса театра и кино Наталья Варлей была госпитализирована в одну из московских больниц. Причиной стали боли в кисти, сообщает 112 .

Звезда культового советского фильма «Кавказская пленница» обратилась за помощью к медикам еще неделю назад. Такая проблема может появиться из-за перенесенной травмы или долго работы за компьютером.

Заслуженной артистке РСФСР провели операцию на руке и сделали эндоскопическое расширение, чтобы кисть больше не болела.

