1,1 тыс обращений по вопросам ветеринарии поступило на горячую линию Подмосковья

В Подмосковье узнать график приема ветеринарного специалиста и часы работы государственной ветклиники, оформить запись, вызвать ветврача на дом, задать вопросы по работе в системах «Меркурий» при оформлении электронных ветеринарных сертификатов, «Цербер» и другие владельцы животных, а также производители продукции могут по телефону единого кол-центра по вопросам ветеринарии, ежедневно с 9:00 до 21:00, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода региона.

В январе специалисты горячей линии обработали свыше 1,1 тысяч обращений. Большая часть вопросов касалась предоставления ветеринарных услуг — 158 питомцам требовалась терапевтическая и хирургическая помощь, более 200 владельцев животных интересовались процедурами чипирования, вакцинирования, стерилизации и кастрации. Также вопросы касались оформления документов на вывоз питомцев, записи на УЗИ, рентген, сдачу анализов.

Обратиться в единый кол-центр по вопросам ветеринарии можно по телефону: +7 (495) 668-01-25. Специалисты ответят на интересующие вопросы, в случае необходимости помогут оформить запись в государственную ветклинику. Сделать это можно и самостоятельно — услуга доступна онлайн на региональном портале госуслуг после авторизации в личном кабинете.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.