11 российских вузов получили предупреждения от Рособрнадзора

сегодня в 19:10

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) направила предупреждения 11 российским высшим учебным заведениям. Информация об этом была размещена на официальном сайте ведомства 2 февраля, передает газета «Известия» .

«Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и предложил принять меры по обеспечению их соблюдения в рамках федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования», — отмечается в материале.

Данные из Единого реестра контрольных мероприятий свидетельствуют о том, что Столичная финансово-гуманитарная академия не разместила информацию о полученной лицензии на образовательную деятельность.

Аналогичные предупреждения были направлены Московской академии предпринимательства, Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина и Институту театрального искусства имени П. М. Ершова.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.