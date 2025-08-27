11 октября могут назначить Днем многодетной семьи в Подмосковье

«Мы предлагаем установить в Подмосковье День многодетной семьи. Предполагается, что это будет 11 октября, когда православная церковь отмечает память преподобных Кирилла и Марии, родителей преподобного Сергия Радонежского», — сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он добавил, что день будет рабочим, однако в эту дату планируют проводить в регионе массу торжественных мероприятий. Ожидается, что это станет хорошей традицией, способствующей укреплению авторитета и статуса молодой семьи.

Проект данного закона планируют рассмотреть в осеннюю сессию регионального парламента.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на территории Подмосковья в настоящее время проживает 10 млн человек. Число школьников выросло до 1,1 млн человек, а количество многодетных семей — до 113 тыс.

«Московская агломерация прирастает каждый год. За последнее 10 лет у нас было зарегистрировано 7,2 млн человек, сейчас, по данным МВД, это 10 млн человек», — сказал Воробьев.