11 октября могут назначить Днем многодетной семьи в Подмосковье
Фото - © Типляшина Евгения / Фотобанк Лори
В Мособлдуме во время общественных обсуждений, посвященных реализации мер демографической политики, предложили установить 11 октября праздничным Днем многодетной семьи.
«Мы предлагаем установить в Подмосковье День многодетной семьи. Предполагается, что это будет 11 октября, когда православная церковь отмечает память преподобных Кирилла и Марии, родителей преподобного Сергия Радонежского», — сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Он добавил, что день будет рабочим, однако в эту дату планируют проводить в регионе массу торжественных мероприятий. Ожидается, что это станет хорошей традицией, способствующей укреплению авторитета и статуса молодой семьи.
Проект данного закона планируют рассмотреть в осеннюю сессию регионального парламента.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на территории Подмосковья в настоящее время проживает 10 млн человек. Число школьников выросло до 1,1 млн человек, а количество многодетных семей — до 113 тыс.
«Московская агломерация прирастает каждый год. За последнее 10 лет у нас было зарегистрировано 7,2 млн человек, сейчас, по данным МВД, это 10 млн человек», — сказал Воробьев.