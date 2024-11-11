11 ноября: какой сегодня праздник, что было в этот день

В эту дату отмечают День экономиста в России, Всемирный день шоппинга, Всемирный день мини-лыж и День написания бумажных писем.

День экономиста в России

Праздник появился по приказу министерства экономического развития от 24 ноября 2015 года. Дата отмечалась в стране и раньше, но ее праздновали в разные дни. Инициатором ее появления стало Вольное Экономическое Общество России, которое было создано 11 ноября 1765 года.

Каждый год в эту дату проводится церемония вручения премии «Экономист года». Это высшая общественная экономическая награда. Праздник отмечают на предприятиях, организациях, в компаниях, специалисты принимают подарки и поздравления.

Всемирный день шоппинга

Празднование этого дня началось с 2009 года, когда китайская компания Alibaba Group устроила распродажу под названием «Всемирный день шоппинга», где были скидки даже в 50%. К этой инициативе очень быстро присоединились и другие компании Поднебесной.

Поэтому День шоппинга — это не праздник в обычном понимании, скорее, это день больших скидок во всем мире. Часто его сравнивают с «черной пятницей». Заядлые шопоголики ждут этот день, чтобы отметить его долгожданными покупками.

Всемирный день мини-лыж

Это изобретение принадлежит известному инженеру-физику Владимиру Ефимову. Во время прогулки с дочерью он придумал лыжи, которые помогут быстро спуститься с горки и подойдут всем членам семьи. Это изобретение внесло огромный вклад в развитие детского лыжного спорта и мини-слалома.

Такие лыжи компактные, универсальные и маневренные. Их часто окрашивают в яркие цвета, что приносит еще больше позитивных эмоций от катания. По традиции в этот день проводят соревнования по мини-слалому.

День написания бумажных писем

Каждую секунду в мире отправляется более 1000 электронных сообщений. Чтобы возродить традицию написания бумажных писем, был создан этот праздник. Ведь еще 30 лет назад в каждый дом приходили открытки, конверты, в которые вкладывали засушенные цветы или подарки.

В этот день люди пишут друг другу бумажные письма. Они возрождают традицию, ведь ничто нее может передать искренность и теплоту так, как это делают слова, написанные от руки.

Именины

Алексей, Анастасия, Андрей, Анна, Василий, Виктор, Евгений, Иван, Кирилл, Кузьма, Леонид, Мария, Наум, Николай, Павел, Тимофей, Филипп.