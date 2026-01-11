11 января в России отмечают самый вежливый день в году

11 января во всем мире отмечают Международный день «спасибо»

11 января россияне отметят одну из наиболее «вежливых» дат в году — Международный день «спасибо». Ежегодно количество государств и людей, которые негласно празднуют его, увеличивается по всему миру.

За рубежом представители молодежи организовывают флешмобы и конкурсы. На плакатах, открытках, в соцсетях и на сайтах они пишут слово «спасибо». Также дарят друг другу презенты, благодарят.

Международный день «спасибо» посвящен хорошим манерам. Он напоминает о том, что нужно в повседневной жизни не забывать про «волшебные слова».

Говоря «спасибо», люди дарят друг другу радость. Также они делятся позитивными эмоциями. Дата напоминает, что благодарность является одним из лучших средств для коммуникации.

Русский вариант «Thank you» «спасибо» появился, предположительно, в XVI веке. Тогда люди часто говорили словосочетание «спаси Бог».

